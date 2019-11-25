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Медведь вторгся на военный объект
В столице Камчатки застрелили медведя, который прошел на территорию воинской части, сообщает DEITA.RU.
Как сообщает ТАСС, медведя сначала заметили в одном из микрорайонов города. Пока специалисты спешили на вызов, хищник забрался на территорию военной части, где его убили.
Косолапого посмертно осмотрели ветеринары. Осмотр выявил, что восьмилетнее животное было серьезно больно, и не ушло бы в спячку, став «шатуном».
Кстати, в этом году на Камчатке особенно актуальна проблема медведей, которые без страха и сомнений приходят к жилью человека. Отмечается, что в октябре активисты требовали от руководства Кроноцкого заповедника отстрелить около 500 медведей, подчеркивая их опасность для человека.
Напомним, что в этом году после «медвежьего нашествия» на Камчатские города местные власти приняли решение делать памятки для туристов – чтобы лишний раз не привлекать опасных косолапых, не подкармливать их. Кроме того, по словам активистов, нужно сделать более отлаженной систему сбора и утилизации мусора, так как именно он привлекает хищников.
Александра Маслова