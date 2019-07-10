Хищник пролез в окно, предварительно его разбив, сообщает DEITA.RU.



В Хабаровском крае, село Иннокентьевка, чуть не произошла трагедия. Медведь пробрался в дом, в котором находился ребенок.

Как пишет «Российская газета», все произошло ночью в полупустом доме, в котором живет мужчина и его маленький ребенок. Посреди ночи глава семейства услышал звон разбившегося стекла и шум прямо за стеной. Затем он увидел, как медведь залезает на кухню через окно.

Мужчина принял решение кричать на медведя, чтобы тот испугался. Косолапый действительно решил не связываться с человеком и убежал в лес. Сейчас специалистам придется его найти и отловить.

Елена Миронова