Медведев акционирует «Почту России» и лишит финансирования

1 октября «Почта России» станет акционерным обществом, сообщает DEITA.RU.

Реорганизация одного из крупнейших государственных унитарных предприятий длилась почти год, и, наверное, данный процесс мог бы длиться бесконечно, если бы специальный закон, который подписал российский лидер Владимир Путин, не установил срок окончания реорганизации. Все процедуры должны быть закончены 1 октября 2019 года.

По словам председателя российского правительства Дмитрия Медведева, уставный капитал АО «Почта России» составит 15,8 миллиарда рублей. Отмечается, что все до единой акции будут принадлежать Российской Федерации. Проще говоря, это позволит сохранить социальные функции, а также работу компании полностью сможет контролировать государство.

В совет директоров, пишет РГ, войдут 13 человек. Один кандидат будет представлен от Госдумы, и еще один — от Совета Федерации.

В своей речи Дмитрий Медведев объяснил, почему происходит реорганизация. Речь идет о современном управлении компанией, а также о повышении эффективности ее работы. Кроме того, благодаря изменению формы компания станет функционировать, что называется, самодостаточно. То есть, прекратятся финансовые вливания со стороны государства.

Екатерина Брязгунова