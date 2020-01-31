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6 Декабрь 2019, 18:15

Медведев будет получать на новой должности почти как Кожемяко

Медведев

В месяц на карточку побывавшего президентом чиновника будет приходить почти 619 тысяч рублей

Подписанный накануне президентский Указ вступает в силу 16 января этого года, сообщает DEITA.RU.

Новая должность Дмитрия Медведева, который с кресла премьер-министра Российской Федерации переместился на место зампредседателя Совета Безопасности, предполагает и новую заработную плату. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, теперь в месяц на карточку побывавшего президентом чиновника будет приходить почти 619 тысяч рублей. Это серьезные перемены к худшему по сравнению с прошлой должностью: ранее декларация о доходах главы российского правительства показывала, что в месяц он получал около 833 тысячи рублей. Что уж говорить о временах, когда он возглавлял страну.

Впрочем, в регионах и такой «пониженной» сумме чиновники на должностях заместителей тоже бы обрадовались. Потому что даже в Приморье, которое не раз отмечалось в разнообразных рейтингах больших зарплат, только губернатор получает схожую сумму. Согласно принятому во втором чтении проекту краевого бюджета, в месяц приморский глава в этом году будет получать 535,5 тысячи рублей. Изначально речь шла о повышении до 604,5 тысячи, тогда сходство с новой зарплатой Дмитрия Медведева было бы больше, но Олег Кожемяко от индексации в свое время публично отказался.

Елена Кот

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