Антиконкурентные соглашения и картели будут пресекать особыми мерами по решению Дмитрия Медведева, премьер-министра страны, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Сговоры наносят ущерб бизнесу и затрагивают государственные интересы, из-за них ВВП теряет до 1,5%. Более чем четыреста антимонопольных дел и 85% соглашений, которые ограничивают конкуренцию, принято за год.

Принятая распоряжением Медведева программа будет реализовываться с текущего года до 2023-го. В ее задачи войдет профилактика монополистической деятельности, ограничения и устранения конкуренции; профилактика коррупции при проведении торгов; формирование негативного отношения к картелям и иным ограничивающим конкуренцию соглашениям, а также к коррупционному поведению.

Добавим, что большая часть монопольных сговоров относится к сфере здравоохранения и строительства.

Анастасия Туркова