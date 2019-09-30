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Передовые технологии используют при капремонте в Приморье
30 Сентябрь 2019, 20:56
Медведев дал Дальнему Востоку 2 миллиарда
30 Сентябрь 2019, 20:49
Медведев дал Дальнему Востоку 2 миллиарда
30 Сентябрь 2019, 20:49
Однако такие деньги получат не все – только «нуждающиеся»
регионы, сообщает DEITA.RU.
На последнем заседании правительства РФ было принято несколько важных решений. Одно из них – выделение нескольким дальневосточным регионам дополнительного финансирования.
Как сообщается сегодня на сайте правительства, проект распоряжения правительства принят. В 2019 и 2020 годах размер межбюджетных трансфертов увеличен на 1 млрд рублей. Часть средств (0,68 млрд рублей) отправятся в Бурятию, 0,03 млрд – в Забайкалье и еще 0,34 млрд – в Амурскую область.
На эти деньги, говорится в постановлении правительства, будут реализованы планы соцразвития центров экономического роста. Например, в Бурятии проведут капремонт 9 школ, колледжа, техникума, стадиона и 3 ДК, а также создан детский автогородок и центр ядерной медицины. В Забайкалье проведут водоснабжение в 2 села и построят библиотеку. В Амурской области реконструируют отделение анестезиологии клинической больницы и купят туда оборудование.
По словам Дмитрия Медведева, еще миллиард правительство выделит миллиард Еврейской автономной области. Деньги пойдут на баллансирование регионального бюджета и финансирование необходимых социальных расходов.
Премьер-министр не уточнил, какие именно расходы требуют дополнительного миллиарда из бюджета. Однако последние две недели в ЕАО гремит скандал: 3 и 5 районов области не готовы к отопительному сезону. Там нет запаса топлива и не работает часть котельных.