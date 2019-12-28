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Медведев дал дальневосточникам новые льготы

Медведев

Резиденты Дальневосточных ТОР и СПВ смогут получать кредиты по новой льготной системе, сообщает DEITA.RU.

О нововведении, подписанном главой Кабмина Дмитрием Медведевым, сообщили в Минвостокразвития.

Так, с 2020 года дальневосточный бизнес, занятый в вышеозначенных программах, сможет брать кредит на развитие проектов с субсидированием процентных ставок. Отмечается, что субсидия дается на часть ставки. Таким образом, процентная ставка станет меньше рыночной примерно в размере аналогичной ключевой ставки Банка России.

«Для получения новой льготы стоимость инветиционного проекта должна быть от 30 до 1,5 тысячи миллионов рублей», - подчеркнул представитель Минвостокразвития РФ.

Напомним, что резиденты ТОР и СПВ зачастую получают новые льготы и преференции, которые помогают развивать бизнес на дальневосточных территориях. Деятельность резидентов поддерживается как на федеральном, так и на региональном уровнях.  

Александра Маслова

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