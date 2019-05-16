Минтруд внес поправки в законодательство, сообщает DEITA.RU.



Министерство труда и соцзащиты внесло поправки в законодательство. Все работающие россияне старше 40 лет получат один выходной день в году.

Как пишет «Ура.ру», этот выходной работники должны будут потратить на прохождение диспансеризации. Такое решение принято по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Он потребовал подготовить поправки до 20 июня.

Отметим, что за поход по врачам раз в год работники не будут терять работу и заработок. Раньше такой выходной давали только раз в три года.

Елена Миронова