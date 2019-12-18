Медведев даст деньги на жилье этим гражданам

Поправки в закон обсуждали на совещании с членами правительства, сообщает DEITA.RU.



Глава кабмина Дмитрий Медведев считает необходимым изменить закон о предоставлении детям-сиротам жилья. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства.

По словам Медведева, сейчас в стране, особенно в некоторых регионах, есть проблемы с предоставлением квартир детям-сиротам. Первым шагом стало разрешение муниципалитетам покупать квартиры для таких граждан на вторичном рынке.

В качестве второго шага Медведев предложил выдавать сиротам сертификаты на приобретение недвижимости. Деньги на покупку дома или квартиры будут выдавать детям-сиротам старше 23 лет, которые так и не дождались своего жилья.

Еще одно предложение Медведева – выдавать сиротам квартиры жилищных фондов федеральных органов исполнительной власти.

Елена Миронова