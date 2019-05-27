В России может возобновиться практика приёма стеклотары, сообщает DEITA.RU.

Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам проработать возможность приёма пустых бутылок в магазинах. Ранее с соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы.

По мнению парламентариев, как пишут "Известия", высокий объём мусора, в том числе и стекла, является большой экологической проблемой.

Депутаты также отметили, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего материал направляются на переработку.

Если поручение Медведева будет выполнено, то совсем скоро граждане смогут получать по 5-7 рублей за каждую сданную бутылку.