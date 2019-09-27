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Медведев даст миллиарды Дальнему Востоку

27 Сентябрь 2019, 10:15

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Владивостоку перепадут миллионы на детей.

Премьер-министр Дмитрий Медведев окажет реальную поддержку дальневосточным регионам, сообщает DEITA.RU. Об это глава правительства заявил на заседании в Доме правительства РФ, которое прошло в четверг, 26 сентября.

Медведев уточнил, что выделяемые средства имеют определенную функцию. Они сбалансируют бюджет региона, а также пойдут на финансирование ряда соцрасходов.

Так, на помощь Еврейской автономии выделят ни много ни мало, а целый миллиард. В центры экономического развития Дальнего Востока, расположенные в Бурятии, Забайкалье и Приамурье, также будет дополнительно направлено по миллиарду. Все средства пойдут исключительно на развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

Кроме того, крупные суммы выделят на то, чтобы донести до россиян информацию о привлекательных условиях учебы и жизни на Дальнем Востоке, а также на оздоровительные программы для детей Владивостока, Благовещенска и Южно-Сахалинска.

Екатерина Брязгунова

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