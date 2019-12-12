Медведев даст миллиарды крупнейшему предприятию Приморья

Верфь «Звезда» рассчитывает получить 22 миллиарда рублей на возведение газовозов, сообщает DEITA.RU. Об этом узнали из постановления кабмина, подписанного на минувшей неделе главой правительства Дмитрием Медведевым.

Бюджетные субсидии для судоверфи «Звезда» направлены на возведение 15 СПГ-танкеров для компании «НОВАТЭК». Благодаря существенной финансовой поддержке «Звезда» сможет освоить методы строительства газовозов, которые никогда ранее не создавались на базе предприятия.

Когда суда будут построены, «НОВАТЭК» сможет их приобрести по рыночной цене для собственных проектов.

Отмечается, что к «Звезде» при строительстве выдвигают очень жесткие требования. Например, в первых танкерах могут появляться зарубежные элементы, то остальные должны быть полностью построены на собственной базе.

Екатерина Брязгунова