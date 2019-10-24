Медведев даст на учебу чиновников 11 миллиадров рублей

Кабмин увеличил план расходов на повышение квалификации управленцев на 500 миллионов. Теперь страна потратит на образование чиновников около 11 миллиардов, сообщает DEITA.RU.

Изначально бюджет предполагал выделить для этой цели 10,4 миллиарда рублей. Власти решили увеличить расходы, исходя из озвученной необходимости в дополнительном образовании кадров. Так, к 2022 году переквалифицированных и «доученных» чиновников должно быть почти 59 тысяч. Итого на каждого «студента от власти» придется около 8,5 тысячи рублей.

Кстати, для «слуг народа» выделено 12 приоритетных направлений обучения. Это улучшение инвестиционного климата, демографической ситуации в стране, развитие систем соцзащиты, работа с нацпроектами, развитие госуслуг, противодействие коррупции и другие.

Стоит отметить, что власти регионов тоже «не обижают» себя финансово. Так, приморский губернатор Олег Кожемяко в следующем году должен получить зарплату в размере 7 255 638 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем в нынешнем. Это означает, что ежемесячный заработок главы края составит около 600 тысяч рублей. Отдельно идет сумма в 41 984 504 рубля, выделенная на обеспечение работы руководителя региона.

Всего для администрации края и Заксобрания в регион выделил 5,1 млрд рублей. Резкое повышение зарплат для власти связано с тем, что в этом году администрация Приморья должна будет получить статус Правительства региона.

Александра Маслова