Медведев даст новые льготы россиянам

Глава правительства Дмитрий Медведев пообещал самозанятым гражданам новые возможности и льготы, сообщает DEITA.RU. Об этом он заявил на заседании правительства, которое прошло накануне, 30 октября.

По словам премьер-министра, на сегодняшний день самозанятые участвуют в госзакупках на общих началах, однако это неправильно. В связи с этим было принято решение разработать проект закона, который даст некоторые льготы такой категории граждан.

Ожидается, что самозанятые получат некоторые преференции, которые имеются у малого и среднего бизнеса. «Это обязательные квоты на закупки, сокращённый срок оплаты за товары и услуги, участие в различных программах партнёрства», — пояснил Дмитрий Анатольевич, подчеркнув, что главная цель — стимулировать граждан легализовать свои доходы.

Стоит отметить, что легализовываться хотят далеко не все граждане. Многие до сих пор думаю, а надо ли это делать. Ведь многие годы работали нелегально. Юристы советуют подумать о легализации женщинам детородного возраста, при этом сразу регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. «У самозанятых нет возможности уплачивать взносы в ФСС. Мне кажется, для женщин, планирующих беременность, это крайне не выгодно», — отмечают бухгалтеры.

Зато есть категория граждан, которые нашли огромное количество плюс в возможности регистрации в качестве самозанятых — это ушлые предниматели.

Как пояснили в Ассоциации ММОР Стройфедерация, история с самозанятыми, которую так активно проталкивают власти с целью легализации доходов населения, ушлые бизнесмены начали использовать в качестве возможности снижения налогов. Это же подтверждает и министр финансов Антон Силуанов. Министр заявил, что некоторые предприниматели начали массово увольнять работников и нанимать их же, но в качестве самозанятых.

«Такая ситуация естественно не нравится государству и оно решило предпринять «ответные меры». Минфин предложил ограничить список профессий, которые могут быть самозанятыми. Эта идея не прошла, категорически против выступили Минэкономразвития и объединение предпринимателей «Опора России». Тогда Минфин решил наказывать тех «ушлых» предпринимателей, которые, во-первых, «пытаются взять к себе вместо штатных работников самозанятых», а во-вторых, которые заключают договора с самозанятыми, если самозанятый оказывает услуги только одному предприятию. Для этого собираются применять механизм Части 2 ст.54.1. Налогового кодекса РФ, который прямо указывает, что основной целью сделки не может быть только экономия на налогах», — рассказывает представитель Ассоциации ММОР Стройфедерация.

А как иначе можно объяснить массовое увольнение с последующим заключением договоров с самозанятыми, как не стремлением экономии на налогах. Вот таким «ушлым» предпринимателям и хотят доначислить те налоги на заработную плату, которых они пытались избежать. А раз есть налоги на зарплату, то есть риск признания Рострудом таких взаимоотношений в качестве трудовых, что так же малоприятно.

Напомним, специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход – в рамках эксперимента введен в четырёх территориях: Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. Ожидается, что такой налоговый ражим в ближайшее время смогут воспользоваться все россияне.

Екатерина Брязгунова