Премьер заявил о необходимости трудоустройства сельских жителей, сообщает DEITA.RU.

Вопросы занятости сельского населения, а также доступность сельской ипотеки стали темами выступления Дмитрия Медведева на заседании правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса.

По мнению премьера, необходимо достичь 80% уровня трудоустройства сельских жителей. Для этого нужно привлекать в сёла молодых специалистов и давать возможность повышать квалификацию тем, кто там работает.

Также Медведев поддержал предложение депутатов о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке для сельчан до 10% от общей стоимости жилья. Глава правительства отметил, что нынешние 20% — это не очень много.

Премьер заверил, что министры будут искать необходимое решение по достижению этой цели.