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Медведев добавил бесплатных лекарств
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев добавил двадцать три позиции лекарств в список ЖНВЛП, которые могут бесплатно получить льготники страны. Об этом сообщает DEITA.RU.
Данное поручение вступит в силу со следующего две тысячи двадцатого года. Об этом стало известно в ходе совещания с вице-премьерами о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств.
По словам Медведева, сегодня льготным категориям россиян доступны семьсот тридцать пять выдающихся в порядке оказания бесплатной медицинской помощи лекарств. Среди них, по словам премьер-министра, есть и очень дорогие препараты, которые не могут себе позволить люди с низким достатком - жизненно важные лекарства для страдающих сложными патологиями и редчайшими заболеваниями россиян, для лечения которых требуется длительное и весьма дорогостоящее лечение.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, шестьдесят восемь процентов «списочных» лекарств производятся в России. В две тысячи двадцатом году из семисот пятидесяти восьми позиций пятьсот шестнадцать выйдут из отечественных фармзаводов.
По словам Голиковой, среди добавленных лекарств будут и противоопухолевые, и противогрибковые, и гормональные, и антипсихотические препараты. А также различные антибиотики, лекарства для диабетиков и от астмы, для лечения гепатита С, псориаза и средства для проведения магнитно-резонансной томограммы.
Напомним, в стране активно продвигают идею продажи лекарственных средств, отпускающихся только по рецепту лечащего врача, через интернет. Согласно документу, направленному в правительство РФ союзом пациентов, маломобильные россияне не имеют возможности самостоятельно приходить в аптеки, чтобы купить необходимое лекарство, а значит для поддержания их здоровья власти просто обязаны разрешить специальной курьерской службе доставлять им на дом ранее заказанные в сети таблетки, ампулы и т.д.
Депутаты Госдумы в ближайшее время намерены детально ознакомиться к открытым обращением россиян.
Екатерина Цой