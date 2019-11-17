Медведев готов нанести «сильнейший удар» по экономике

Отмена популярного среди российских предпринимателей единого налога на вменный доход рассматривается как страшный удар по экономике страны, сообщает DEITA.RU. Об этом пишут россияне в социальных сетях и интернете.

Напомним, что ранее при обсуждении перспектив России с руководителем организации «Опора Россия» Александром Калининым глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что доля малого бизнеса должна достичь 50 процентов. При этом премьер-министр потребовал отказаться от привычного ЕНВД в пользу нового, более комфортного налога, который еще предстоит разработать Минфину и Минэку.

Отмечается, что предложения должны быть сформированы к 2021 году, когда будет отменен ЕНВД.

В социальных сетях люди заявили, что не довольные решением второго человека в государстве.

«Оставьте в покое налоги, и спите спокойно, никакой замены искать не надо будет. Не делайте вид, что работаете».

«Меняем шило на мыло! (Чем плохо шило?)».

«Увеличение налоговой нагрузки сейчас последние десять лет негативно влияют на рост экономики и зарплат. Правительство сами себе яму роет. Отмена ЕНВД — это сильнейший удар».

«Чем же ЕНВД плох для сбора. Он и так порой не справедлив».

«Читай: поручение правительству- сдирать налогов побольше, но похитрее, чтобы не так в глаза бросалось».

Екатерина Брязгунова