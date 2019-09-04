Премьер-министр заявил, что россияне все еще недовольны процентами по ипотеке, сообщает DEITA.RU.



Председатель российского правительства Дмитрий Медведев провел совещание по расходам бюджета на 2020-2022 годы. Российский премьер заявил, что необходимо уделять внимание жилищному строительству в стране.

По словам Медведева, которые передает ТАСС, необходимо помогать людям приобретать жилье. Например, продолжить снижение ипотечных ставок и ввести льготы на ипотеку для молодых семей. Медведев также заявил, что, несмотря на то, что ипотечные ставки постоянно снижаются, народ все еще ими недоволен.

Ранее Минвостокразвития анонсировало льготную ипотеку под 2% для молодых семей Дальнего Востока. Она будет также доступна для получателей «дальневосточного гектара».

Елена Миронова