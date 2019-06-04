Акцизные платежи могут начать взимать с вейпов и электронных сигарет, сообщает DEITA.RU. Соответствующее поручение дал Дмитрий Медведев.

Глава Правительства поручил отнести вейпы и электронные сигареты к подакцизным товарам и определить для них ставки акциза на 2019–2021 годы. При этом нововведения могут не коснуться устройств, в которых табак нагревается. В настоящее время самыми популярными из них являются IQOS и glo. Основа их работы построена на тлении никотина при нагревании.

Ранее Министерство здравоохранения предлагало регулировать оборот все курительных систем так же, как и обычные сигареты.

Иван Юрьев