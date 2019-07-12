Премьер нашёл способ, с помощью которого можно ускорить процесс взыскания долгов по зарплате, сообщает DEITA.RU.

На очередном заседании правительства Дмитрий Медведев отметил необходимость расширения полномочий трудовых инспекторов. В частности, их возможность привлекать судебных приставов к взысканию долгов по зарплате.

По мнению премьера, такая мера позволит снизить общий уровень задолженности в стране. Так, если работодатель после предписания трудовой инспекции вовремя не погасит долг, то трудовой инспектор может привлечь судебных приставов для взыскания задолженности.

При этом, для урегулирования сложившейся ситуации решения суда или комиссии по трудовым спорам уже не потребуется. Также если у компании-должника на счетах есть деньги, то они будут списываться в счет погашения задолженности по зарплате. Решение будет реализовываться в течение трёх месяцев.

Дмитрий Шевченко