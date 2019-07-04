Профильные российские министерства и ведомства проведут исследование по изучению влияния сетей пятого поколения (5G) на здоровье, сообщает DEITA.RU.

Как сказано в техническом задании, по итогам проведенной работы планируется определить предельно допустимый уровень электромагнитного излучения, который будет зафиксирован в санитарных правилах и нормативах.

По сведениям «Известий», проведение исследований одобрили Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ).

Технология 5G обеспечивает более высокую пропускную способность по сравнению с теми, что доступны сейчас. Планируется, что коммерческая эксплуатация 5G начнется после 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что по результатам исследований, постоянное обновление вашей новостной ленты во времена кризиса, скажем, стихийного бедствия или массовой стрельбы, может нанести ущерб вашему психическому здоровью.

Дмитрий Санников