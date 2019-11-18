Новости
Администрация Владивостока: реагенты смыло ливнем
18 Ноябрь 2019, 10:43
Сбербанк сделал заявление о банковских картах
18 Ноябрь 2019, 10:40
Такси столицы взвинтили цены до небес
18 Ноябрь 2019, 10:21
Tele2 запустила совместную акцию с Huawei
18 Ноябрь 2019, 10:08
Ждать и не дождаться: автобусы выбились из графика
18 Ноябрь 2019, 10:06
Школы и детсады Владивостока все-таки открылись
18 Ноябрь 2019, 09:56
Ледяной аттракцион: города Приморья оказались изолированы
18 Ноябрь 2019, 09:56
Важные трассы закрыты для проезда в столице
18 Ноябрь 2019, 09:50
Медведев лишил россиян дополнительного заработка
Новое постановление правительство РФ, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, вызвало ажиотаж среди россиян сдающих свою квартиру в посуточную аренду, сообщает DEITA.RU. Однако сдачу аренды квартир никто не запретил, при выполнении некоторых условий.
Согласно документу, запрещается предоставлять гостиничные услуги в квартирах граждан. Как рассказали в самом правительстве, постановление привело правила в порядок и в нем говорится о работе хостелов и гостиниц, а не посуточной сдачи квартир.
В Госдуме заявили, что посуточная аренда квартир находится в плоскости отношений граждан, а не юридического и физического лица. Кроме этого аренда квартир – это распоряжение личного имущества, а запретить это пока никто не может.
Однако, согласно тексту постановления, запрещено будет делать в квартирах производственные помещения, но использовать их для торговли будет не запрещено, при условии, что деятельность никому не будет мешать.
Ранее прошла информация о том, что россияне негодуют из-за требования главы правительства отменить в 2021 году единый налог и заменить его более комфортным.
Иван Юрьев