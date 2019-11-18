Медведев лишил россиян дополнительного заработка

Новое постановление правительство РФ, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, вызвало ажиотаж среди россиян сдающих свою квартиру в посуточную аренду, сообщает DEITA.RU. Однако сдачу аренды квартир никто не запретил, при выполнении некоторых условий.

Согласно документу, запрещается предоставлять гостиничные услуги в квартирах граждан. Как рассказали в самом правительстве, постановление привело правила в порядок и в нем говорится о работе хостелов и гостиниц, а не посуточной сдачи квартир.

В Госдуме заявили, что посуточная аренда квартир находится в плоскости отношений граждан, а не юридического и физического лица. Кроме этого аренда квартир – это распоряжение личного имущества, а запретить это пока никто не может.

Однако, согласно тексту постановления, запрещено будет делать в квартирах производственные помещения, но использовать их для торговли будет не запрещено, при условии, что деятельность никому не будет мешать.

Ранее прошла информация о том, что россияне негодуют из-за требования главы правительства отменить в 2021 году единый налог и заменить его более комфортным.

Иван Юрьев