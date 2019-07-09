Чиновники попадут под "регуляторную гильотину", сообщает DEITA.RU.

Дмитрий Медведев утвердил список органов власти и видов контроля, где устранят избыточные нормативные акты и требования.

Премьер отметил, что деятельность компаний в России сейчас регулируют 9 тысяч нормативных документов; в качестве примера того, насколько абсурдны некоторые из требований, он приводил инструкцию по приготовлению омлета, которой должны следовать предприятия общественного питания.



Медведев выбрал 33 ведомства государственного надзора, включая МВД, МЧС, Минфин и другие, к которым будут применён механизм "регуляторной гильотины".

Как уточняет заместитель руководителя аппарата правительства Юрий Любимов, в отношении отдельных видов контроля пяти органов в настоящее время ведется дополнительная проработка: необходимо решить, обоснован ли и подходит ли общий формат "гильотины" для этих органов с учетом их специфики или нужны индивидуальные подходы.

Дмитрий Шевченко