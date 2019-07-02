Российский премьер ввёл нормативы для руководителей направлений, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Ведомости".

Менеджерам крупнейших госкомпаний России подготовили показатели эффективности, за неисполнение которых последуют санкции. Соответствующий документ, предполагающий ввод KPI для управленцев высшего уровня, подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

Таким образом, высоким начальникам из Аэрофлота, Сбербанка, Газпрома, Роснефти и многих других компаний с государственным участием, теперь придётся показывать результаты своей работы как минимум по ещё одной дополнительной метрике.

Напомним, что руководители в таких компаниях нанимаются по контракту госорганами.



Ранее Медведев поставил задачу правительству снизить количество россиян, которые имеют очень низкие доходы.

Дмитрий Шевченко