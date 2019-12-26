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Медведев меняет правила работы турфирм

Медведев

Власти проследят за движением денег россиян от турагентов к гостиницам, пляжам, курортам и организаторам экскурсий. Об этом заявил Дмитрий Медведев, открывая заседание Правительства РФ на тему разработки проектов федеральных законов, сообщает DEITA.RU.

Открывая заседание Медведев отметил, что законопроекты, касающиеся развития туризма в России, в первую очередь должны служить для защиты интересов россиян и сделать отрасль максимально прозрачной для понимания структуры ее работы.

По словам председателя правительства, в большинстве случаев собирающиеся в отпуск россияне попадают в казусные ситуации и теряют свои деньги по вине так называемых туристических агентов (посредников между отдыхающим и туроператором), которым не нужны никакие разрешения для ведения бизнеса - только договор с конкретным оператором. Кроме того, являясь посредникам агенты, по сути, не несут никакой ответственности за оказанную услугу.

«Следить за работой этих турагентов, а также посчитать их число невозможно, а из-за недобросовестных работников этой сферы страдают тысячи наших граждан», - отметил Дмитрий Медведев заявив, что ситуацию сможет на корню изменить только  создание единого федерального реестра туристических агентов.

Предполагается, что указанный реестр заработает в России с 2021 года, внесение актуальной информации о посредниках и субагентах в систему станет обязанностью каждой турфирмы или турагента страны. Власти считают, что таким образом смогут вывести мелкие фирмы из тени, а россиян - обезопасить от мошенников.

Кроме того, по поручению Медведева будет разработан законопроект, предусматривающий введение административной и иной ответственности агентов за продажу туров без предварительной регистрации в реестре.

Екатерина Цой

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