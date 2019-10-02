Медведев меняет правила управления домами

Правительство Дмитрия Медведева обсуждает законопроект по изменению правил управления домами, сообщает DEITA.RU.

Как уточняет пресс-служба кабинета министров, речь идет о том, чтобы управление многоквартирными домами (МКД), находящимися в государственной или муниципальной собственности, осуществлялось на основании договора с управляющей компанией, выбранной на открытом конкурсе.

Фактически, планируется исключить из Жилищного кодекса часть 1 статьи 163. Таким образом управление многоквартирным домом, в котором все помещения находятся в государственной и (или) муниципальной собственности, власти будут обязаны передать в управление по открытому конкурсу.

Без его проведения властям передавать управление домами планируется запретить. По замыслу правительства Дмитрия Медведева, принятие законопроекта обеспечит развитие конкуренции на рынке управления многоквартирными домами.

Ранее в прокуратуре Приморского края сообщили, что в обязанности управляющих компаний входят работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, а именно в теплый период времени: подметание и уборка придомовой территории; очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд и так далее.

В холодный период к этому списку добавляются: очистка придомовой территории от снега, наледи и льда; очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 сантиметров; подметание наносного снега.

Дмитрий Санников