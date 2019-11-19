Медведев меняет стоимость авиабилетов

Глава российского правительства Дмитрий Медведев расширил возможности жителей Дальнего Востока, сообщает DEITA.RU.

Если в текущем году льготные пассажирские авиаперевозки выполняли 152 маршрута, то уже в будущем, 2020-м, году таких станет на 24 больше. О том, что программу субсидирования перевозок на Дальний Восток расширили до 176 маршрутов, заявил премьер-министр на совещании с вице-премьерами в понедельник, 18 ноября.

По словам Дмитрия Анатольевича, он подписал соответствующий документ. Также он отметил, что субсидия авиакомпаниям будет проиндексирована на 30 процентов, а стоимость билетов для льготных категорий граждан сохранится на уровне 2019 года. То есть, за билет придется отдать половину его стоимости.

Напомним, проблема транспортной доступности на сегодняшний день на Дальнем Востоке стоит очень остро. Так, глава Магадана Сергей Носов заявил, что все льготные билеты выкупаются заранее, работниками вахты, поэтому местным жителям приходится покупать билеты по космическим ценам.

В свою очередь жительница Владивостока Мария, которая родилась и выросла в Москве, заявила, что не может себе позволить летать на родину. «Я из Москвы, семь лет назад переехала во Владивосток. Работаю здесь. Одна проблема – практически не могу съездить в гости к родителям, за все время летала домой три раза. Первый раз еще проходила по «льготам», потом мне исполнилось 23, и добраться домой стало настоящим мероприятием – и по цене, и потому, что не всегда возможно подгадать отпуск – ведь билеты надо брать сильно заранее. При этом, я уже дважды летала в Японию, и трижды – в Корею, куда билеты стоят гораздо дешевле, а купить их проще. Получается, заграница доступнее сейчас, чем своя же страна и свой дом», — рассказала девушка.

Екатерина Брязгунова