Медведев может помочь автомобилистам

Председатель правительства не уверен в необходимости понижать нештрафуемый порог на 10 км/ч, сообщает DEITA.RU.



Российский премьер Дмитрий Медведев поручил МВД и другим органам власти, заинтересованным в деле, изучить вопрос с понижением нештрафуемого порога превышения скорости. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Оказывается, председатель правительства обсуждал эту тему еще неделю назад на совещании в Екатеринбурге. Однако тогда эта информация до СМИ не дошла. Только сейчас стало известно о письме Медведева главе МВД. Премьер-министр просит до 2 декабря изучить и предоставить доклад о целесообразности понижения нештрафуемого порога – для чего эта мера нужна и как она повлияет на безопасность движения.

Елена Миронова