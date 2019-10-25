Медведев может помочь автомобилистам

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Председатель правительства не уверен в необходимости
понижать нештрафуемый порог на 10 км/ч, сообщает DEITA.RU.
Российский премьер Дмитрий Медведев поручил МВД и другим органам власти, заинтересованным в деле, изучить вопрос с понижением нештрафуемого порога превышения скорости. Об этом стало известно «Коммерсанту».
Оказывается, председатель правительства обсуждал эту тему еще неделю назад на совещании в Екатеринбурге. Однако тогда эта информация до СМИ не дошла. Только сейчас стало известно о письме Медведева главе МВД. Премьер-министр просит до 2 декабря изучить и предоставить доклад о целесообразности понижения нештрафуемого порога – для чего эта мера нужна и как она повлияет на безопасность движения.
Елена Миронова