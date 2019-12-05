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4 Декабрь 2019, 11:36

Медведев может сам нарушить новый закон

Медведев

Он, правительство и МВД намерены снизить нештрафуемый порог превышения скорости, сообщает DEITA.RU.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил своему заму Максиму Акимову и главе МВД Владимиру Колокольцеву разработать поправки в ПДД и КоАП. А именно, пишет «Газета.ру», о снижении нештрафуемого порога превышения скорости.

Медведев поручил чиновникам продумать возможности снижения нормы и заодно решить - надо ли это делать. При этом сам он признался, что и ему, и другим водителям, станет сложнее не нарушать. Так, премьер-министр признался: сам водит машину, и превышение в 10 км/ч бывает сложно отследить.

Елена Миронова

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