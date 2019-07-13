Председатель правительства России Дмитрий Медведев предложил оптимизировать реализацию национальных проектов за счет типового проектирования, сообщает DEITA.RU.

По словам Дмитрия Медведева, на строительство при реализации нацпроектов объем капитальных вложений за все годы составит 7 триллионов рублей. По его словам, реформирована контрактная система, упрощены конкурсные процедуры, сокращено время проведения закупок, созданы дополнительные барьеры для недобросовестных участников рынка. Кроме того, в целях оптимизации будет возрожден институт типового проектирования.

Масштабное строительство в России в рамках национальных проектов должно подтолкнуть к развитию смежные отрасли, особенно стройматериалов. «Нельзя допускать ни перепроизводства, ни дефицита. Нельзя свалиться и в спекулятивный разгон цен», - заявил Дмитрий Медведев. Очевидно, понимая, что цены на строительные материалы все равно взлетят из-за резкого увеличения спроса. А кто будет компенсировать все это растущими предложениями?

Также Дмитрий Медведев предложил ввести уголовную ответственность для тех, кто подписывает заведомо неконкурентные предложения. Связано это с огромным объемом недобросовестных поставщиков. Причем, фирмы-однодневки штрафовать иногда бесполезно. «Выписали ей штраф 50 тысяч рублей. Она либо заплатила, либо даже не заплатила. Кому от этого страшно? А все торги полетели», - возмущен Медведев.

Дмитрий Санников