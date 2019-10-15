Медведев накажет за фокусы со смертью

Председатель правительства России Дмитрий Медведев возмутился манипуляциям статистикой со стороны губернаторов, сообщает DEITA.RU.

Резко раскритиковал Медведев глав регионов на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. На видеосвязи с премьер-министром находились все регионы в лице губернаторов и их заместителей.

Одним из ключевых вопросов совещания стали показатели смертности в России от сердечно-сосудистых заболеваний. Целью национального проекта «Здравоохранение» является сокращение смертей от инсультов и инфарктов на 25%. Со стороны одной, общий показатель смертности в стране снижается. Он уменьшился в 49 регионах страны, но в 36 регионах, наоборот, увеличивается. Со стороны другой, губернаторы «прячут» неудобные цифры. И происходят странные вещи. Показатель общей смертности населения в регионе вырос, а от сердечно-сосудистых заболеваний резко снизился. Так не бывает. И причину того выяснили: чиновники записывали неудобный показатель в смертность от старости и в смертность от заболеваний нервной системы.

Потому к внешне благополучным территориям у Дмитрия Медведева возникли вопросы. По его словам, чиновники специально подгоняют данные о смертности под требуемые показатели, чтобы «не прилетело по голове». И касается это не только сердечно-сосудистой патологии, но и онкологии тоже.

«Вот этого быть не должно, это враньё необходимо прекращать. Если в дальнейшем кто-то будет пойман на манипуляции статистикой, последствия будут весьма и весьма неприятные», -= пригрозил Медведев губернаторам.

Дмитрий Санников