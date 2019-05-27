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Правительство собирается вести рейтинг исполнения национальных проектов, сообщает DEITA.RU.
Заместитель министра экономического развития Вадим Живулин сообщил в порталу "Будущее России. Национальные проекты" о скором запуске системы ранжирования успехов руководства субъектов по исполнению прямых поручений президента Владимира Путина.
Ранее глава правительства Дмитрий Медведев уже заявлял, что эффективность работы чиновников в регионах будет оцениваться в зависимости от достижения конкретных целей, которые поставлены в национальных проектах.
По словам главы кабмина, за их реализацию будет предусмотрена личная ответственность.
Дмитрий Шевченко
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