Правительство собирается вести рейтинг исполнения национальных проектов, сообщает DEITA.RU.

Заместитель министра экономического развития Вадим Живулин сообщил в порталу "Будущее России. Национальные проекты" о скором запуске системы ранжирования успехов руководства субъектов по исполнению прямых поручений президента Владимира Путина.



Чиновник отметил, что рейтинг позволит отслеживать регионы, которые не справляются с поставленными федеральным центром задачами. Методика оценки ключевых показателей для составления рейтинга ещё прорабатывается.Ранее глава правительства Дмитрий Медведев уже заявлял, что эффективность работы чиновников в регионах будет оцениваться в зависимости от достижения конкретных целей, которые поставлены в национальных проектах.





По словам главы кабмина, за их реализацию будет предусмотрена личная ответственность.