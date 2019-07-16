Эти устройства запретят курить в помещениях и возле зданий, а также продавать несовершеннолетним, сообщает DEITA.RU.



Правительство РФ дало положительный ответ на законопроект о продаже детям вейпов и кальянов. По данным «Интерфакса», новый проект закона дает определение такому понятию, как «электронное курительное изделие»: устройства, продуцирующие пар или аэрозоль путем нагревания жидкости или табака.

Таким образом, несовершеннолетние не смогут купить электронные сигареты разных типов, а также вейпы. Более того, закон предусматривает запрет на курение этих средств (а также кальянов) в помещениях. Запрещено будет курить и в нескольких метрах от зданий.

Еще одна норма, которую хотят ввести законодатели, – запрет на демонстрацию курения этих устройств в медиа. Предлагается, в частности, запретить демонстрацию фильмов, в кадрах которых видны электронные курительные изделия.

Елена Миронова