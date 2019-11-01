Новости
Медведев намекнул Сбербанку на снижение ипотечных ставок
1 Ноябрь 2019, 08:45
«Решил проучить»: водители пугают пешеходов в столице
1 Ноябрь 2019, 08:15
Приморцев предупредили о снегопаде
1 Ноябрь 2019, 07:45
Света не будет у сотен горожан
1 Ноябрь 2019, 07:15
Полпред спас Кожемяко
1 Ноябрь 2019, 06:30
Из Следкома беспокоят: новый развод набирает обороты
1 Ноябрь 2019, 05:45
Онищенко объяснил, почему женщины чаще умирают от рака
1 Ноябрь 2019, 05:00
Рейд «Шторм»: инспекторы ГИБДД будут прятаться, чтобы штрафовать
1 Ноябрь 2019, 04:15
Медведев намекнул Сбербанку на снижение ипотечных ставок
Председатель правительства провел встречу с Грефом, сообщает
DEITA.RU.
Российский премьер Дмитрий Медведев в четверг, 31 октября, провел рабочую встречу с главой Сбербанка Германом Грефом. Об этом сообщает РБК.
В частности, Медведев отметил, что из-за изменения в лучшую сторону макроэкономический показателей, в том числе, снижения инфляции, снизятся и проценты по кредитам. Премьер заявил, что рассчитывает на то, что банк снизит проценты по кредитованию как для бизнеса, в том числе малого, так и для физических лиц.
Отдельно председатель правительства Дмитрий Медведев отметил, что ожидает и снижения ставок по ипотечным продуктам банка.
Елена Миронова