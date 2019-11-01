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19 Август 2019, 19:45

Медведев намекнул Сбербанку на снижение ипотечных ставок

Медведев

Председатель правительства провел встречу с Грефом, сообщает DEITA.RU.

Российский премьер Дмитрий Медведев в четверг, 31 октября, провел рабочую встречу с главой Сбербанка Германом Грефом. Об этом сообщает РБК.

В частности, Медведев отметил, что из-за изменения в лучшую сторону макроэкономический показателей, в том числе, снижения инфляции, снизятся и проценты по кредитам. Премьер заявил, что рассчитывает на то, что банк снизит проценты по кредитованию как для бизнеса, в том числе малого, так и для физических лиц.

Отдельно председатель правительства Дмитрий Медведев отметил, что ожидает и снижения ставок по ипотечным продуктам банка.

Елена Миронова 

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