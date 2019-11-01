Медведев намекнул Сбербанку на снижение ипотечных ставок

Председатель правительства провел встречу с Грефом, сообщает DEITA.RU.



Российский премьер Дмитрий Медведев в четверг, 31 октября, провел рабочую встречу с главой Сбербанка Германом Грефом. Об этом сообщает РБК.

В частности, Медведев отметил, что из-за изменения в лучшую сторону макроэкономический показателей, в том числе, снижения инфляции, снизятся и проценты по кредитам. Премьер заявил, что рассчитывает на то, что банк снизит проценты по кредитованию как для бизнеса, в том числе малого, так и для физических лиц.

Отдельно председатель правительства Дмитрий Медведев отметил, что ожидает и снижения ставок по ипотечным продуктам банка.

Елена Миронова