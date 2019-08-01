Премьер-министр России Дмитрий Медведев сейчас находится в Забайкалье с рабочим визитом. Одна из тем, которую он поднял на совещании – лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке. По последним данным, огнем объято уже более 2,8 млн гектаров леса. Города окутал смог.



По мнению Дмитрия Медведева, настоящей причиной таких пожаров могли стать умышленные поджоги. Председатель правительства попросил Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД отработать эту версию.

Ранее сообщалось о том, что представитель «Гринпис» высказал свою версию о причинах лесных пожаров в России. Одна из версий – поджоги. Прчием, уверен эксперт, это кому-то выгодно.

Елена Миронова