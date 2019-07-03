Премьер предложил жёстко расправляться с вредителями, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Дмитрий Медведев предостерёг желающих затянуть реализацию нацпроектов. По его словам, подобные действия должны иметь не только оценку по административному кодексу, но и, возможно, даже по уголовному.

По мнению главы правительства, в России всё ещё сохраняется проблема манипулирования торгами, которые связаны с осуществлением национальных проектов. При этом фиксируются случаи умышленного демпинга и срыва торгов.

Медведев отметил, что подобные ситуации недопустимы, а виновные в них люди должны нести всю полноту ответственности в том числе вплоть до уголовной.

Дмитрий Шевченко