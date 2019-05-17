Премьер потребовал решительных действий, сообщает DEITA.RU.

На рабочем заседании с министрами, Медведев потребовал от разобраться с долгами региональных предприятий ЖКХ за потребляемые ресурсы.

Несмотря на то, что за последнее время регионам удалось снизить задолженность на 6%, она по-прежнему продолжает составлять огромное число в 213 миллиардов рублей.

Медведев заявил о необходимости принятия дополнительных мер по их погашению. При этом, премьер указал на необходимость исключения недобросовестных управляющих из цепочек расчетов.

Он также подчеркнул и необходимость проанализировать, по каким причинам долги предприятий за энергоресурсы изначально возникли.