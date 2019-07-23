В российском сельскохозяйственном экспорте приоритетом среди всех направлений стоит сделать продажу готового продукта, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РИА Новости». Причем это должен быть продукт с существенной добавленной стоимостью, высказывает свое предложение лидер правительства РФ Дмитрий Медведев.

России не выгодно экспортировать сырье. Реализовывать готовую продукцию более прибыльно.

Когда на совещании о способах стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции зашла речь об изменении структуры экспорта, Медведев назвал выигрышной стратегией экспорт готового продукта вместо сырья. Он добавил, что государство окажет поддержку инвестпроектам глубокой переработки сельхозпродукции на территории страны.

Анастасия Туркова