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Медведев назвал поликлиники сараями
Премьер-министр недоволен результатами работы в сфере
здравоохранения, сообщает DEITA.RU.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал российские поликлиники сараями. Медведев также отметил, что в таких условиях нельзя лечить людей.
Такое громкое заявление глава кабмина сделал во время своей пресс-конференции с российскими СМИ. Один из вопросов, прозвучавших на мероприятии, касался как раз первичного звена здравоохранения и результатов работы по улучшению состояния поликлиник.
По словам Медведева, в целом ряде регионов состояние поликлиник удручающее – с ними надо что-то делать.
Елена Миронова