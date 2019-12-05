Медведев назвал поликлиники сараями

Премьер-министр недоволен результатами работы в сфере здравоохранения, сообщает DEITA.RU.



Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал российские поликлиники сараями. Медведев также отметил, что в таких условиях нельзя лечить людей.

Такое громкое заявление глава кабмина сделал во время своей пресс-конференции с российскими СМИ. Один из вопросов, прозвучавших на мероприятии, касался как раз первичного звена здравоохранения и результатов работы по улучшению состояния поликлиник.

По словам Медведева, в целом ряде регионов состояние поликлиник удручающее – с ними надо что-то делать.

Елена Миронова