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Медведев назвал поликлиники сараями

Медведев

Премьер-министр недоволен результатами работы в сфере здравоохранения, сообщает DEITA.RU.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал российские поликлиники сараями. Медведев также отметил, что в таких условиях нельзя лечить людей.

Такое громкое заявление глава кабмина сделал во время своей пресс-конференции с российскими СМИ. Один из вопросов, прозвучавших на мероприятии, касался как раз первичного звена здравоохранения и результатов работы по улучшению состояния поликлиник.

По словам Медведева, в целом ряде регионов состояние поликлиник удручающее – с ними надо что-то делать.

Елена Миронова 

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