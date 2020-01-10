telegr wh call

Новости

О ситуации с загадочным вирусом на границе рассказали власти

11 Январь 2020, 07:45

Судмедэксперты проверят женщину, которую «избил» врач

11 Январь 2020, 07:15

Прогноз погоды на субботу уже озвучен

11 Январь 2020, 06:30

Шойгу знает, что раздражает Запад

11 Январь 2020, 05:45

Врач сказал, как обезопасить себя от рака, убившего онколога

11 Январь 2020, 05:00

Шерон Стоун высказалась о Путине

11 Январь 2020, 04:15

Можно ли оформить ДТП спустя сутки, сказал юрист

11 Январь 2020, 03:30

Как вернуть авто продавцу, сказали в Сети

11 Январь 2020, 02:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Медведев назвал популярный продукт «редкой гадостью»

Медведев

Заявление глава кабмина сделал на совещании, сообщает DEITA.RU.

В пятницу, 10 января, председатель правительства Дмитрий Медведев провел совещание с главой МВД и руководителем Роспотребнадзора. Стенограмма разговора опубликована на сайте правительства.

Речь на совещании шла о продаже в России никотиносодержащих препаратов – конфет и леденцов. Премьер-министр крайне возмущен тем, что некто ввозит такой товар в Росиию и продает. При этом претензий к лекарственным никотиносодержащим препаратам у него нет: глава кабмина понимает, что они помогают людям бросить курить.

В то же время, Медведев назвал «редкой гадостью» те самые конфетки с никотином, на которые подсаживаются российские подростки.

По итогам встречи было принято решение усилить контроль за оборотом продукции с содержанием никотина.

Елена Миронова

Читайте также:

Продажу никотиновых конфет остановят в России

«Единая Россия» требует полного запрета никотина

В России запретят весь никотин

Популярное

"Скрывали от народа": россияне пишут отказ от уплаты налогов

Таксист влетел под колеса КАМАЗа в Приморье

Придут ли два циклона в регион, сказал метеоэксперт

Люди Путина отбили юг Приморья от газового терминала
Загрузка...
Загрузка...