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Медведев назвал популярный продукт «редкой гадостью»
Заявление глава кабмина сделал на совещании, сообщает
DEITA.RU.
В пятницу, 10 января, председатель правительства Дмитрий Медведев провел совещание с главой МВД и руководителем Роспотребнадзора. Стенограмма разговора опубликована на сайте правительства.
Речь на совещании шла о продаже в России никотиносодержащих препаратов – конфет и леденцов. Премьер-министр крайне возмущен тем, что некто ввозит такой товар в Росиию и продает. При этом претензий к лекарственным никотиносодержащим препаратам у него нет: глава кабмина понимает, что они помогают людям бросить курить.
В то же время, Медведев назвал «редкой гадостью» те самые конфетки с никотином, на которые подсаживаются российские подростки.
По итогам встречи было принято решение усилить контроль за оборотом продукции с содержанием никотина.
Елена Миронова