Медведев назвал популярный продукт «редкой гадостью»

Заявление глава кабмина сделал на совещании, сообщает DEITA.RU.



В пятницу, 10 января, председатель правительства Дмитрий Медведев провел совещание с главой МВД и руководителем Роспотребнадзора. Стенограмма разговора опубликована на сайте правительства.

Речь на совещании шла о продаже в России никотиносодержащих препаратов – конфет и леденцов. Премьер-министр крайне возмущен тем, что некто ввозит такой товар в Росиию и продает. При этом претензий к лекарственным никотиносодержащим препаратам у него нет: глава кабмина понимает, что они помогают людям бросить курить.

В то же время, Медведев назвал «редкой гадостью» те самые конфетки с никотином, на которые подсаживаются российские подростки.

По итогам встречи было принято решение усилить контроль за оборотом продукции с содержанием никотина.

Елена Миронова