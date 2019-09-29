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Медведев не будет компенсировать пошлины на автозапчасти

29 Сентябрь 2019, 13:18

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Правительство Дмитрия Медведева не будет компенсировать автопроизводителям пошлины на ввоз автозапчастей, сообщает DEITA.RU.

Об этом принципиальном решении правительства заявил вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания с автоконцернами на полях «Формулы-1». Речь идет об отказе властей компенсировать производителям, работающим по специальным инвестиционным контрактам , таможенные пошлины на ввоз компонентов.

Ранее автопроизводители нескольких концернов просили у правительства уравнять условия господдержки: компенсировать ввозные пошлины на автозапчасти, чтобы получать поддержку со стороны государства наравне с теми, кто продолжает работать в режиме промышленной сборки. Программа была запущена в октябре 2018 года, чтобы сохранить условия работы концернов, работающих в режиме промсборки. Тогда автопроизводители получали льготы по импортным пошлинам на компоненты в обмен на локализацию производства в России. Однако с 1 июля 2018 года, по условиям вступления России в ВТО, импортные пошлины выросли.

Вице-премьер Козак заявил, что обязательства по компенсации таможенных пошлин истекают с момента истечения договоров о промышленной сборке в 2020 году, и больше компенсации пошлин не будет.

Ранее руководитель Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что министерство планирует прийти к компромиссному варианту с автопроизводителями по вопросу компенсации ввозных таможенных пошлин.

Дмитрий Санников

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