Правительство России одобрило поправки к законопроекту об административных правонарушениях по либерализации мер ответственности за нарушение валютного законодательства страны, сообщает DEITA.RU.

Главная цель документа состоит в смягчении административной нагрузки на российских экспортеров и импортеров при внешнеторговой деятельности.

Поправками предусматривается дополнение законопроекта нормой о возможности освобождения резидента от административной ответственности на 30 дней со дня истечения срока, установленного внешнеторговым контрактом. Кроме это, учтена дифференциация размеров штрафов в случае нерепатриации денежных средств в российской и иностранной валюте.

Поправки к законопроекту будут направлены в Государственную Думу.

Сейчас главные факторы курсообразования российской валюты – стоимость нефти, закупки Минфином валюты и спекулирование российскими активами со стороны нерезидентов рынка российского государственного долга.

Дмитрий Санников