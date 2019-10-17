Медведев не дал денег на ВКАД

В проект федерального бюджета не заложены деньги на строительство моста на Русский остров через остров Елена, сообщает DEITA.RU.

Об этом заявили представители Минтранса на заседании Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Как обратила внимание депутатов директор департамента экономики и финансов Минтранса Татьяна Горбачик, проект мостового перехода не обеспечен финансово.

При этом, Татьяна Владимировна указала на то, что проект содержится в Национальной программе развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Ну а несколько дней назад Президент России Владимир Путин дал поручение председателю правительства Дмитрию Медведеву определить мероприятия и параметры реализации проекта Национальной программы с учетом данных ранее поручений и принятых решений. Срок исполнения президентского поручения установлен 15 ноября 2019 года. Будет среди них ВКАД - ждать осталось месяц.

О некоей мечте о кольцевой автодороге во Владивостоке сколько-нибудь всерьез заговорили во время подготовки к саммиту АТЭС 2012 года. Тогда решение по транспортным потокам виделось в виде закольцовывания строящейся дороги Седанка – Патрокл с виртуальной, идущей вдоль побережья Седанка – Эгершельд – Русский.

В апреле 2019 года Президент России Владимир Путин поддержал предложение по строительству во Владивостоке моста на остров Русский через остров Елена в ходе рабочей встречи главы государства с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. В июне администрация края подписала соглашение с представителями компаний «Автодор» и «ИнфаВЭФ» по подготовке и реализации масштабного инвестиционного проекта «Владивостокская кольцевая дорога». Ну а в сентябре на полях Восточного экономического форума было подписано еще одно соглашение. Уже «вырисовалась» и предварительная сумма в 100 миллиардов рублей, которые нужно вложить в проект.

Правда, уже на следующий день Президента ввергли в сомнение приморские общественники. На встрече с Владимиром Путиным они отметили, что проект Владивостокской кольцевой автодороги – это замечательно, но ведь «на ВКАДе жить не будешь». По мнению общественников, необходимо привлекать опытных урбанистов и начинать комплексное строительство жилья во Владивостоке.

«ВКАД нужна, это дополнительные возможности для города. Обойдется она примерно в 100 миллиардов рублей, но может быть пустить их на жилье? Это предмет обсуждения с общественностью и администрацией края», - подчеркнул Владимир Путин.

Дмитрий Санников