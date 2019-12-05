Медведев не вернет СССР: "там было плохо"

Председатель правительства России Дмитрий Медведев призвал не делать идеала из СССР, сообщает DEITA.RU.

Об этом премьер-министр заявил в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым» в интервью по итогам года. Как заявил председатель правительства, отвечая на вопрос журналистов о том, почему значительная часть россиян хочет вернуться во времена СССР, по его мнению не нужно идеализировать Советский Союз.

Как считает Дмитрий Медведев, человеческая память имеет свойство запоминать хорошее, но не помнить плохое. Помнят люди свою молодость, радостные моменты, но не помнят вещи плохие. Современная молодежь же, как считает премьер-министр, просто не знает о всех сложностях, когда были пустые полки в магазинах, не было еды и одежды. «Полки были пустые», - отметил Дмитрий Медведев времена позднего СССР. По его мнению, современная молодежь вообще бы не выжила в Советском Союзе.

Признать безусловные социальные успехи советского строя Дмитрию Медведеву все же пришлось: например, бесплатные образование и медицину. Но и тут второе лицо нынешнего государства не обошлось без едких сравнений. Мол, медосмотр школьный он проходил только по параметрам роста и веса. О том, что в СССР было развито первичное звено здравоохранения в участковых поликлиниках, из которых при правлении Медведева бегут врачи, председатель правительства предпочел умолчать.

Дмитрий Санников