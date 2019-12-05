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Медведев о зарплатах россиян: самочувствие людей важнее

Медведев

Глава правительства рассказал, что произойдет с доходами граждан страны к концу года, сообщает DEITA.RU.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал в интервью журналистам о доходах россиян. Глава кабмина признал, что зарплаты и реальные доходы «в силу ряда причин» несколько лет подряд падали. По итогам 2019 года такого произойти не должно.

По словам Медведева, российское правительство ожидет даже роста доходов – не очень большого, но все же. Так, по итогам текущего года эти показатели должны вырасти на 0,2-0,3%.

Медведев также отметил, что благосостояние россиян – важнейший вопрос для руководства страны. Однако тут же премьер отметил: важнее цифр самочувствие и ощущение людей: главное, чтобы их все устраивало.

Елена Миронова

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