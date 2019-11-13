Медведев обещает миллиарды сельчанам

Премьер-министр Дмитрий Медведев отправился в алтайские села. Там он обозначил ключевые направления развития села в стране, попутно раздав несколько громких обещаний, сообщает DEITA.RU.



Больше 37 миллионов россиян проживают на селе. Дмитрий Медведев пообещал четверти населения России, которое является сельским, комплексное развитие и признал, что «проблем хватает». Стратегия развития села, по словам Медведева, будет рассчитана до 2030 года. На следующий год российским «крестьянам» уже запланировали 36 миллиардов рублей.

На эти деньги планируется строить и реконструировать жилье, обустраивать инфраструктуру населенных пунктов и создать новый сельский рынок труда.

Медведев озабочен слабой занятостью населения. Если все пойдет хорошо, глава правительства обещает дать проекту еще дополнительные миллиарды. Правда, Медведев не уточняет, что будет делать, если качественное развитие жизни на селе не оправдает ожиданий правительства.

Текущие 36 миллиардов затрат на 2020 год - сумма, которая была уже увеличена два раза по сравнению с изначальными планами. Дмитрий Медведев не питает иллюзий на этот счет и замечает - «думаю, все равно придется добавлять».

В первую очередь, задачи по развитию российского села лягут на плечи Минсельхоза, Минфина и Минэкономразвития. Министров Медведев пообещал контролировать лично.

Правительство обещает конкретные результаты. Портал российского кабинета министров приводит следующие важнейшие для успешного развития села составляющие - новые школы, фельдшерско-акушерские пункты, детские сады, дома культуры.

Большинство из этих объектов построены в 60-70 годы, и требуют ремонта либо полной ликвидации и строительства заново. Медведев в ходе совещания выразил недовольство темпами строительства школ.

«Есть регионы, где стройка только началась, хотя год уже подходит к концу» - намекнул глава правительства. Кроме того, Медведев недоволен медленным и несистемным вводом в эксплуатацию ФАПов. Деньги на это есть, но решения принимаются очень медленно.

Сельские поликлиники нередко не имеют доступа в интернет, министерство цифрового развития получило задачу разработать программу подключения. Кадровый вопрос - один из самых острых в данной сфере. Даже если в селах строятся дома культуры, больницы и спортклубы - зачастую там просто некому работать. Есть оборудование - нет специалистов.

Дмитрий Медведев назвал задачу привлечения специалистов на село ключевой, но отметил, что и советское время решать ее было непросто.

Напомним, ранее появилась информация об увеличении подъемного пособия врачам, отправившимся работать на территории крайнего севера в два раза. Медведев также отметил, что надеется на более активное участие региональных денег в развитии села. Сейчас же все ложится исключительно на плечи федеральной казны.

Василий Кучин