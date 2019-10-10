Медведев объявил войну банкам

Правительство обсуждало поправку в закон, сообщает DEITA.RU.



В четверг, 10 октября, в правительстве РФ прошло заседание с участием Дмитрия Медведева. Открывая заседание, глава правительства анонсировал ряд изменений в законодательстве. Одно из них касается банковской системы.

По словам Дмитрия Медведева, правительство намерено избавить россиян от так называемого банковского роуминга или, как его еще называют, банковского рабства. Речь идет о комиссиях за перевод средств внутри одного банка между картами в разных регионах.

Премьер-министр отметил, что это не имеет никакой экономической обоснованности, и, кроме того, назвал это региональной дискриминацией. Такую несправедливость устранят в ближайшее время.

Елена Миронова