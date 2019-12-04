Медведев оценил письма начальникам

Председатель правительства, главный единоросс страны Дмитрий Медведев провел прием граждан в центральном офисе «Единой России», сообщает DEITA.RU.

Вопросы главному единороссы граждане задавали разные: от регулирования оборота жевательных конфет и смесей с никотином до специальных инклюзивных школ и установки мобильных дорожных камер. Дмитрий Медведев пообещал во всех вопросах разобраться, не принимая при этом скоропалительных решений на месте.

Не обошел вниманием Дмитрий Медведев и новые технологии, используемые в приемной единороссов. Здесь установлена специальная интерактивная информационная панель. С ее помощью посетители смогут получить данные о выполнении национальных проектов в любом регионе страны. Кроме того, здесь же можно оставить электронное обращение и получить ответ. Планируется, что в будущем такие технические новинки появятся и в других общественных приемных единороссов.

Оценил Дмитрий Медведев и работу юристов, которые оказывают бесплатные консультации в общественной приемной. В их числе оказались высококвалифицированные специалисты, включая доцентов и кандидатов юридических наук. «Прекрасно, коллеги!», - заявил Дмитрий Медведев. По его словам, в России люди, у которых есть проблемы, обращаются ко всем. «У нас принято сначала начальникам писать», - подчеркнул Дмитрий Медведев. Как признался главный единоросс страны и председатель правительства, он во всех социальных сетях видит проблемы, возникающие у людей.

Письма начальникам характерны не только для России. В англоязычной культуре широко известно нарицательное название «Письмо начальнику», которое, якобы, было написано серийным убийцей Джеком Потрошителем и отправлено в Скотланд-Ярд. Оно начинается со слов «Гражданин начальник…»

Дмитрий Санников