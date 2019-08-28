Председатель правительства считает, что автомобильные дороги должны быть в нормальном состоянии, сообщает DEITA.RU.



Премьер-министр России Дмитрий Медеведев заявил, что большинство региональных дорог в стране неудовлетворительного качества. Как пишет РИА Новости, свою оценку дорог Медведев дал на встрече с губернатором Рязанской области.

Премьер отметил, что до сих пор в стране в плане ремонта дорог «очень много было не сделано». Именно поэтому в рамках национальных проектов так много средств выделится на эти цели.

Елена Миронова