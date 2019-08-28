Источник изображения: m.polit.ru
Председатель правительства считает, что автомобильные дороги
должны быть в нормальном состоянии, сообщает DEITA.RU.
Премьер-министр России Дмитрий Медеведев заявил, что большинство региональных дорог в стране неудовлетворительного качества. Как пишет РИА Новости, свою оценку дорог Медведев дал на встрече с губернатором Рязанской области.
Премьер отметил, что до сих пор в стране в плане ремонта дорог «очень много было не сделано». Именно поэтому в рамках национальных проектов так много средств выделится на эти цели.
Елена Миронова
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