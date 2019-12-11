Новости
Коты, киты и козлы: животные 2019 года, о которых нельзя молчать
12 Декабрь 2019, 13:00
Госдума введет новые штрафы для бизнеса
12 Декабрь 2019, 12:45
«Ростелеком» и «ЛитРес» запустили кобрендинговый проект «Ростелеком. Книги»
12 Декабрь 2019, 12:31
Снегопад и жестокий шторм обрушатся на столицу
12 Декабрь 2019, 12:30
Добрая власть ждет граждан в кабинетах
12 Декабрь 2019, 12:15
«Баб возит» — ревнивая жена таксиста следила из багажника
12 Декабрь 2019, 12:00
Новые штрафы для россиян утвердят в Госдуме
12 Декабрь 2019, 11:51
Нового мирового судью назначили во Владивостоке
12 Декабрь 2019, 11:31
Медведев одобрил подорожание заказов из Китая
В ближайшие годы в России будут снижать порог беспошлинного
ввоза посылок из иностранных интернет-магазинов, сообщает DEITA.RU.
Министрество финансов России выступило с предложением – снизить порог беспошлинного ввлза в РФ товаров из иностранных интернет-магазинов. Это значит, что при заказе товара на сумму, которая превышает таможенную норму, россиянам придется платить пошлину.
В среду, 11 декабря, стало известно о том, что идею поддержал глава кабмина Дмитрий Медведев. Он поручил Минфину проработать проект.
Если предложение ведомтсва примут, то уже с 2020 года ввоз в Россию товаров на сумму больше 200 евро будет облагаться пошлиной в размере 15% от суммы превышения. Сейчас беспошлинно можно ввозить товары до 500 евро.
Также в планах Минфина постепенно снижать порог. В 2022 году планируют дойти до уровня в 20 евро.
Елена Миронова