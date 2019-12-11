Медведев одобрил подорожание заказов из Китая

В ближайшие годы в России будут снижать порог беспошлинного ввоза посылок из иностранных интернет-магазинов, сообщает DEITA.RU.



Министрество финансов России выступило с предложением – снизить порог беспошлинного ввлза в РФ товаров из иностранных интернет-магазинов. Это значит, что при заказе товара на сумму, которая превышает таможенную норму, россиянам придется платить пошлину.

В среду, 11 декабря, стало известно о том, что идею поддержал глава кабмина Дмитрий Медведев. Он поручил Минфину проработать проект.

Если предложение ведомтсва примут, то уже с 2020 года ввоз в Россию товаров на сумму больше 200 евро будет облагаться пошлиной в размере 15% от суммы превышения. Сейчас беспошлинно можно ввозить товары до 500 евро.

Также в планах Минфина постепенно снижать порог. В 2022 году планируют дойти до уровня в 20 евро.

Елена Миронова